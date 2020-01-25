Son Dakika: 14 saat sonra bir kadın daha enkaz altından çıkarıldı
Son dakika: Elazığ'daki depremden 14 saat sonra bir kadın daha canlı yayında enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
25.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:22
Dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bir mucize daha gerçekleşti. Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir kadın daha 14 saat sonra sağ çıkarıldı.
BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi.
Ayrıntılar geliyor...