Son ankete göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 40'ın altında kaldı

23.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:20

Siyaset gündemi yeni kurulan ve kurulacak partilerle hareketlenirken araştırma şirketleri de sahada sürekli çalışma yapıyor. Polimetre'nin yaptığı son ankette Cumhur İttifakı yüzde 38,9 oy oranına sahip. AK Parti'nin oyu yüzde 30 çıkarken MHP'nin oyu ise yüzde 8,9. İttifaklar arasındaki oy farkı ise yüzde 2,5.

Türkiye, 2018 ve 2019 seçimlerini atlattı. Ancak partiler ve araştırma şirketleri saha çalışmalarına sürekli devam ediyor. CumhurbaşkanlığıHükümet Sistemi'nde de cumhurbaşkanı seçilecek kişinin alması gereken yüzde 51'lik oy partilerin veya ittifakların alacağı tek bir oyu bile daha önemli hale getiriyor.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 40'IN ALTINDA

Polimetre'nin yaptığı son ankete göre; AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 40'ın altında. Ankete göre AK Parti'nin oyu yüzde 30 MHP'nin oyu ise yüzde 38,9.

MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 36,4

Ankette Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde 25,3, İYİ Parti'nin oyu yüzde 11,1. Böylece Millet İttifakı'nın oyuda yüzde yüzde 36,4'e ulaştı.

YENİ PARTİLERİN OY ORANI

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin toplam oy oranı ise yüzde 10 seviyesinde.