Son anket yayımlandı: İşte yeni partilerin oy oranı

11.09.2019 17:38

ORC araştırma şirketi yaptığı son anketi paylaştı. Ankette "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 30'u AK Parti derken yüzde 26,5'i de CHP dedi. Ankette MHP yüzde 14,2, HDP 8,1, İYİ Parti ise 3,9 olarak ölçüldü. Ankette kararsızların oranının ise 14,2 olduğu ifade edildi.

YENİ KURULACAK PARTİLER DE SORULDU

Ankette yeni parti kuracakları ifade edilen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da soruldu. Ali Babacan parti kurması halinde yüzde 11.6'lık bir oy alırken Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye ise yüzde 8.5 'Oy veririm' dedi.

İDAMA YÜZDE 71,7 DESTEK ÇIKTI

ORC kadın ve çocuk cinayetleriyle gündeme gelen idam tartışmalarını da vatandaşa sordu. İdama yüzde 71,7 oranında destek çıktı.