: Soma'da maden ocağında patlama meydana geldi, 4 işçi yaralandı

29.02.2020 02:05 | Son Güncelleme: 29.02.2020 02:16

Alınan bilgilere göre, özel bir maden işletmesindeki basınçlı hava hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu zeminde bulunan ve basınçlı havanın teması ile birlikte ortama saçılan taş, toprak ve kömür parçalarına maruz kalan 4 kişi yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından 2 işçinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği, 2 işçi işçinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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