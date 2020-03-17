Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti'nde kesik kol parçası bulunmasının ardından arama çalışmalarında insan bedenine ait kafa ve 3 beden parçası daha bulundu.

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti'nde kesik kol parçası bulunmasının ardından arama çalışmalarında insan bedenine ait kafa ve 3 beden parçası daha bulundu.

Sevişler Baraj Göleti'nde kesik kol parçası bulunmasının ardından Emniyet, Jandarma, AFAD, deniz polisi dalgıçlarının katıldığı arama çalışmalarında insan bedenine ait kafa ve 3 beden parçası daha bulundu. 7 Şubat'ta kaybolan Özcan Evren'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları ekiplerce muhafaza altına alınarak Adli tıpa gönderildi. Ekiplerin bugün tamamladıklarını çalışmalarına yarın devam edeceği kaydedildi.

Olayla ilgili M.T. isimli bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - MANİSA Kaynak: İHA