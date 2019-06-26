Solunum şikayetiyle doktora gitti, karnından 10 kiloluk kist çıkarıldı

YALOVA'da solunum yetmezliği şikayetiyle özel hastaneye başvuran Sunay Eyigül'ün (56) karnından 10 kiloluk kist çıkartıldı. Eyigül, kistin alınmasının ardından rahat nefes almaya başladı.

Yalova'da yaşayan, bir süredir karın ağrısı ile solunum yetmezliği şikayetleri bulunan Sunay Eyigül, rahatsızlıklarının artması nedeniyle özel hastaneye başvurdu. Genel Cerrahi Polikliniği'ne sevk edilen Eyigül,'ün, Opr. Dr. Ahmet Aslan tarafından gerçekleştirilen muayenesi sonucu karnında geniş çaplı bir kist tespit edildi. Bunun üzerine hasta Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Aslan ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Bilgin Yurdakul tarafından acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından Eyigül'ün karın bölgesinden ağırlığı 10 kilogram kist çıkartıldı. Bu tür kistlere nadiren rastlanıldığını söyleyen Opr. Dr. Ahmet Aslan, ameliyatın başarı ile gerçekleştirildiğini belirtti. Doktorlara teşekkür eden ve ameliyat sonrası rahat nefes almaya başlayan hasta Sunay Eyigül taburcu edildi.



Kaynak: DHA

- Yalova