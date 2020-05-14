Solucan gübresi üreterek kanser vakalarının önüne geçmeyi hedefliyor
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Solucan gübresi üreterek kanser vakalarının önüne geçmeyi hedefliyor

Solucan gübresi üreterek kanser vakalarının önüne geçmeyi hedefliyor 7 milyon solucanla kompost gübre üretiyor İnebolulu çiftçi, Dünyanın birçok ülkesinin tarımda kullandığı organik solucan gübresini üreterek doğal fideler yetiştirmeyi hedeflerken, ürettiği solucan gübreleri sayesinde...

Solucan gübresi üreterek kanser vakalarının önüne geçmeyi hedefliyor
14.05.2020 00:04 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:06

Solucan gübresi üreterek kanser vakalarının önüne geçmeyi hedefliyor

7 milyon solucanla kompost gübre üretiyor

KASTAMONU - İnebolulu çiftçi, Dünyanın birçok ülkesinin tarımda kullandığı organik solucan gübresini üreterek doğal fideler yetiştirmeyi hedeflerken, ürettiği solucan gübreleri sayesinde kanser vakalarının da önüne geçmeyi planlıyor.

Solucan gübresinin ürünlerde erken hasat, verim artışı ve sezonu geç kapatma özelliği sağladığına inanan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ikamet eden Kazım Bozoklu, kurduğu tesiste solucan gübresi üretmeye başladı. Ürettiği solucan gübresiyle doğal fide üretmeyi hedefleyen Bozoklu, ayrıca daha da yüksek verim almayı planlıyor.

"Solucan gübresi İnebolu'da yeni yeni tanınmaya başlandı"

Yaptığı işin değerini tarım ile geçimini sağlayan Trakya ve Ege Bölgesindeki çiftçilerin daha iyi bildiğini ve İnebolu'da da yeni yeni tanınmaya başladığını belirten İnebolulu çiftçi Kazım Bozoklu, "Toprağın üç maddeye ihtiyacı var. Mineraller, canlılar ve organik maddeler. Biz bölge olarak topraklarımızda organik maddeyi kaybettik, canlıları da kaybetmiş bunuyoruz. Sadece mineraller var. Toprağı daha kaliteli hale getirmek ve daha kaliteli üretim almak için iki şeye ihtiyacımız var. Kaybettiklerimizden birisi canlılar, diğeri de organik değerlerdir. Dünyanın birçok ülkesi ABD, Hollanda, Belçika ve özellikle İsrail bile çölleşmiş topraklarını solucan gübresi ile kalkındırıp kimyasal gübresini bize satıyor ve kanser vakası onlarda yok denecek kadar az iken bizde almış başını gidiyor" dedi.

"7 milyon Kırmızı Kaliforniya solucanımız var"

Solucan gübresini nasıl oluşturduklarından da bahseden Bozoklu, şunları söyledi: "Burada canlıları ve seperatörden geçmiş yüzde 70 hayvan gübresini yüzde 30 oranda içinde mantar kompostu, mısır sılajı, yumurta kabuğu tozu, çay kisbesi, fındık koçanından oluşan bitkisel atık takviyesi ile buluşturuyoruz ve solucan gübresi oluşturuyoruz. Burada bulunan her havuzda 150 bin toplamda 7 milyon Kırmızı Kaliforniya solucanımız var. 7 aydan önce solucan gübresine dokunamıyoruz. Çünkü kasaların dolması ve gübrenin oluşumu 7 ayı buluyor. Ondan sonra diğer işlemleri yerine getiriyoruz. Bu canlının diğer ismi kültür solucanı. Solucan gübresi pH dengeler ve yüksek pH düşürür düşük olanları da yükseltme özelliği vardır. Bunu da yapabilen başka bir canlı yoktur. Kırmızı Kaliforniya solucanı 1 metre kare de 65 bin adet solucan yaşayabiliyor. Gübre oluşuncaya kadar uzunca bir süre geçiyor. Sabretmek gerekiyor. Bende onu yapıyorum. Daha sonra paketleyip üreticilere pazarlıyoruz. Şuan Türkiye'nin birçok iline ve ilçesine kargo ile gönderiyoruz"

2 yıl önce amatör olarak başladığı solucan gübresi üretme işini büyütmek ve geliştirmek isteyen Kazım Bozoklu, "Solucan gübresi katılarak üretilen ürünlerde erken hasatta verim artışı ve sezonu geç kapatma özelliği yaşanıyor" diye konuştu.

"Verim arttırıcı yüzde 100 organik bir gübredir"

Organik solucan gübresi tarımın her alanında kullanıldığını söyleyen Bozoklu, "Suyu, havayı kirletmez ve hiçbir zararı yoktur. Kimyasal gübre ile yorulmuş toprakları canlandırır, bitkilerin köklerini güçlendirir, topraktaki organik madde miktarını artırır. Solucanın salgıladığı solöm sıvısı sayesinde bitki kök hastalıklarına karşı direnç sağlar. Her türlü sebze, meyve bahçesi, bütün tarla ve sera bitkileri için besleyici, köklendirici, verim artırıcı ve erkencilik sağlayan özelliklere sahip yüzde 100 organik bir gübredir" şeklinde konuştu.

"Fide, yerli tohum ve çilek serasında denemeler başladı"

Solucan gübresi ile ilk denemeyi kendisinin yapmaya başladığını ifade eden Kazım Bozoklu, kurduğu fide serasında ağırlıklı olarak doğal İnebolu tohumlarından oluşan çay domatesi, şan köyü biberi, dikenli salatalık, sakız kabağı, patlıcan, kabak fideleri yetiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Seramızda ata tohumu (yerli) tohumundan fideleri, hiçbir kimyasal gübre kullanmadan katı solucan gübresi ve sıvı solucan gübresi ile yumurta kabuğu tozu kullanarak organik fide yetiştiriyorum. Yerli tohumu fide haline getiriyorum. Yetiştirdiğimiz ürünlerimizdeki gerçek tadı alıyoruz. Seramız da yetiştirdiğimiz şuanda biber, domates, sakız kapağı, dikenli salatalık çeşitleri, marul, maydanoz gibi fidelerimizi burada yetiştiriyoruz. Bizim buradaki tek amacımız doğal ve organik ürünler üretmektir ve bunun içinde tohumun yerli tohum olması, gübrenin de organik olması gerekiyor. Ürettiğimiz bütün ürünlerin solucan gübresini kullanarak yetişmesini sağlıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız fide üretiminde solucan gübresinin yaktığını hiç görmedim. Çünkü ürünü yakan gübre değil içindeki asittir. Bizim hammaddemizde aside yer yok, çünkü solucan asitte yaşayamaz. Bizim buradaki amacımız solucan gübresi ile toplamda pH dengesini dengeleyip doğal organik ürünler yetiştirmektir. Ülkemizde şimdiye kadar analiz yapılmadan ne kadar ve nasıl atılacağı bilinmeden, kimyasal gübreler atılarak toprağın dengesi bozulmuş. Canlılar yok edilmiş. Çünkü kimyasal gübrenin kimisi pH yükseltiyor, kimisi de düşürüyor. Bizde pH'ın dengelemesi için solucan gübresine ihtiyaç duyuyoruz. pH'ı dengeleyen tek gübre solucan gübresidir. Canlıların boyutları ve ebatları küçüldükçe gübrenin kalitesi ve değeri artar"

Solucan gübresi üreterek kanser vakalarının önüne geçmeyi hedefliyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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