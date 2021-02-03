Sol Yanım Serra kimdir? Sol Yanım Özge Yağız kimdir, nereli, kaç yaşında? Özge Yağız hayatı ve biyografisi!
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Sol Yanım Serra kimdir? Sol Yanım Özge Yağız kimdir, nereli, kaç yaşında? Özge Yağız hayatı ve biyografisi!

03.02.2021 22:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:46
Sol Yanım Serra kimdir? Sol Yanım Özge Yağız kimdir, nereli, kaç yaşında? Özge Yağız hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisindeki Serra karakteri merak ediliyor. Peki Sol Yanım Serra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Özge Yağız'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde.

Sol Yanım dizisinde Serra karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Serra kimdir, gerçek adı nedir? Özge Yağız kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Serra karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Serra (Özge Yağız) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...

SOL YANIM SERRA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Sol Yanım dizisinde Serra karakterini "Özge Yağız" canlandırmaktadır.

SOL YANIM SERRA KİMDİR?

Özge Yağız, 'Sol Yanım'daki 'Serra' karakteri ve hikayesi ile şimdiden dikkat çekiyor. Varlıklı bir ailede doğan ve bir prenses gibi büyütülen Serra, üniversiteye başladığında ise orta halli bir mahallede; hasta annesinin sorumluluğuyla geçen bir hayat yaşamak zorunda kalır. Onları hayatın bu tarafına savuran kader, şimdi başka tesadüflerle ona yeni başlangıçlar için kapılar açacaktır. Genç yaşta hayatın tüm sorumluluğunu üstlenmiş, lüks bir otelin housekeeping elemanı, aynı zamanda nezaketi ve zekasıyla Kuzey Üniversitesi'ne bomba gibi düşen Serra, duru güzelliği ile de dikkat çekecek.

Sol Yanım Serra kimdir? Sol Yanım Özge Yağız kimdir, nereli, kaç yaşında? Özge Yağız hayatı ve biyografisi!

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız (26 Eylül 1997, İstanbul), Türk dizi oyuncusu.

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat veren Özge, bu diziden sonra Star TV'de yayınlanacak Sol Yanım adlı dizisinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2018 : Adını Sen Koy : Zeliha

2019-2020 : Yemin : Reyhan Tarhun

2020- : Sol Yanım : Serra

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