Sol Yanım Serra kimdir? Serra karakterini canlandıran Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Yağız dizileri filmleri nelerdir?
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Sol Yanım Serra kimdir? Serra karakterini canlandıran Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Yağız dizileri filmleri nelerdir?

26.11.2020 17:29 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:33
Sol Yanım Serra kimdir? Serra karakterini canlandıran Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Yağız dizileri filmleri nelerdir?

İlk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen Sol Yanım dizisi karakterleriyle de çok merak edildi. Peki Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım oyunları karakterleri kimler? Sol Yanım Serra kimdir? Sol Yanım Serra karakterini kim canlandırıyor? Özge Yağız kimdir? Özge Yağız dizileri, filmleri nelerdir?

Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM SERRA KİMDİR?

Özge Yağız, 'Sol Yanım'daki 'Serra' karakteri ve hikayesi ile şimdiden dikkat çekiyor. Varlıklı bir ailede doğan ve bir prenses gibi büyütülen Serra, üniversiteye başladığında ise orta halli bir mahallede; hasta annesinin sorumluluğuyla geçen bir hayat yaşamak zorunda kalır. Onları hayatın bu tarafına savuran kader, şimdi başka tesadüflerle ona yeni başlangıçlar için kapılar açacaktır. Genç yaşta hayatın tüm sorumluluğunu üstlenmiş, lüks bir otelin housekeeping elemanı, aynı zamanda nezaketi ve zekasıyla Kuzey Üniversitesi'ne bomba gibi düşen Serra, duru güzelliği ile de dikkat çekecek.

Sol Yanım Serra kimdir? Serra karakterini canlandıran Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Yağız dizileri filmleri nelerdir?

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

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Sol Yanım Serra kimdir? Serra karakterini canlandıran Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Yağız dizileri filmleri nelerdir?

ÖZGE YAĞIZ DİZİLERİ

2020 - Sol Yanım (Serra)

2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)

2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)

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