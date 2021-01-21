Sol Yanım Serra kimdir? Özge Yağız kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi!
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Sol Yanım Serra kimdir? Özge Yağız kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi!

21.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:19
Sol Yanım Serra kimdir? Özge Yağız kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Serra karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Serra kimdir, gerçek adı nedir? Özge Yağız kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Serra karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Serra (Özge Yağız) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Serra kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Serra (Özge Yağız) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

SOL YANIM SERRA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Sol Yanım dizisinde Serra karakterini "Özge Yağız" canlandırmaktadır.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız (26 Eylül 1997, İstanbul), Türk dizi oyuncusu.

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat veren Özge, bu diziden sonra Star TV'de yayınlanacak Sol Yanım adlı dizisinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2018 : Adını Sen Koy : Zeliha

2019-2020 : Yemin : Reyhan Tarhun

2020- : Sol Yanım : Serra

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