Sol Yanım Serra kimdir? Özge Yağız kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Serra karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Serra kimdir, gerçek adı nedir? Özge Yağız kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Serra karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Serra (Özge Yağız) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...