Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı
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Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı

VAN'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, dondurucu soğukta sokakta yaşayan Ömer Orat'a (61), Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak, misafirhaneye yerleştirdi.

01.02.2020 17:59 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:59
Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı

'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, dondurucu soğukta sokakta yaşayan Ömer Orat'a (61), Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak, misafirhaneye yerleştirdi.

Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştığı belirtilirken, dondurucu soğukta sokakta yaşayan Ömer Orat'a Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Emniyet ekiplerinin vermesiyle,  Belediye ekipleri, Orat'ı araçla alarak misafirhaneye yerleştirdi. Burada yeme, içme, banyo ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılanan yaşlı adam, belediye ekiplerine teşekkür etti.


Kaynak: DHA
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