KARAMAN (İHA) - Sokakta karşılaştığı eski damadı tarafından bıçaklanan adam hastanelik oldu

KARAMAN Karaman'da bir kişi, yolda karşılaştığı eski damadı tarafından sokak ortasında darp edilerek bıçaklandı.

Olay, Gazidükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, H.Y., daha önceden aralarında husumet bulunan eski kayınpederi A.G. ile yolda karşılaştı. İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y. eski kayınpederi A.G.'yi darp edip daha sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.