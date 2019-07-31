Sokakta vahşet! Kız çocuğu, erkek çocuğu boğazından bıçaklayarak öldürdü
Diyarbakır'da kimliği belirlenemeyen bir kız çocuğunun, sokakta boğazından bıçakladığı 11 yaşındaki erkek çocuğu hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da kimliği belirlenemeyen bir kız çocuğu, sokakta 11 yaşındaki Cihan Gider'i boğazından bıçakladığı. Ağır yaralanan Gider, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra Huzurevleri Mahallesi 19'uncu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kız çocuğu, elindeki bıçakla Cihan Gider'e saldırdı. Neden saldırdığı belirlenemeyen kız çocuğu, koşarak ortadan kaybolurken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Cihan Gider, yakındaki internet kafeye girip yardım istedi.
Ardından yere düşen Cihan Gider, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Cihan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cihan Gider'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kaçan kızın kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlatıldı. Görgü tanıklarının, kızın 9-10 yaşlarında olduğunu söylediği öğrenildi.
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Allah sonumuzu hayır etsin Ülke hiç iyiye gitmiyor acilen milli eğitim bakanlığının tedbir alması gerekiyor öğrencilere çok sıkı ahlak bilgisı derslerinin verilmesi gerekir sadece matematik türkçe öğretmeyle bu iş olmuyor gençlerin büyüklere karşı saygısı kalmamış belediye otobüslerinde yaşlı ınsanlar ayakta gidiyor gençler yerinden kalkmıyor uyuşturucu almış başını gidiyor ağaç yaşken eğilirCevap Yaz 26 2 Yayından Kaldır
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orasının adı huzursuz evlerdir, , , torbacı ve hapçılarla dolu. . . .Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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bunlarınm genınde var kucugunden tut buygune kadar caniler bu kırolarCevap Yaz 22 39 Yayından Kaldır
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Sen saf mısın, yaşadıgın ülkenin tüm illerinde var bu olaylar egitimsiz cahil biraz çık dışarıda gün yüzü gör.1 1 Yayından Kaldır
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Diyarbakırda oturan normal medeni insanlarda var. Elazığlı olmanız sizin kıro olmadığınızı göstermez. Her yerde böyle vakkalara rastlanıyor. Normalde cevap bile yazmazdım ama kirlilik yapmışsınız sayfada17 4 Yayından Kaldır
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TÜRK TV DİZİLERİNDE AKŞAMA KADAR ADAM KESİP ADAM ÖLDÜRÜYORLAR. . . AİLELERDE ÇOCUKLARIYLA AĞZINI AÇIP SEYREDİYOR. . . SONRADA ÇOCUKLAR DİZİ ÇEVİRMEYE BAŞLIYOR İŞTECevap Yaz 43 1 Yayından Kaldır
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Dizilerde siddet var asla izlemem evdekilerede seyrettirmem. Bu diziler yuzunden siddet artti ulkede herkes mafyacilik oynuyor, evlerde dayak siddette artti.1 Yayından Kaldır
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boş sende4 Yayından Kaldır
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BAŞAK AYÇİN sen sus bari kapa çeneni be zaten etraf gergin birde sen tuz ekme limon kafalı1 1 Yayından Kaldır
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Tam da benim yazacaklarımı yazmışsınız. Bunun üzerine söylenecek söz yok. Medya da internet kanalları da kendine gelmeli. Özellikle de dizi yapımcıları. Rant uğruna, reyting uğruna ''daha şiddet daha şiddet'' dediklerini duyar gibi oluyorum. Artık asla dizi seyretmiyorum.9 1 Yayından Kaldır