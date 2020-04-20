Sokakta çocuğu ile yakalanan baba, ceza yememek için polise dil döktü
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İstanbul, Polis, Güncel

Sokakta çocuğu ile yakalanan baba, ceza yememek için polise dil döktü

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çocuğunu motosikletle alarak eve götüren baba, polise yakalandı.

20.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:41
Sokakta çocuğu ile yakalanan baba, ceza yememek için polise dil döktü

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çocuğunu motosikletle alarak eve götüren baba, polise yakalandı. Çocuğu ağladığı için gidip aldığını söyleyen baba, ceza yememek için polise uzun süre dil döktü.

Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere polis göz açtırmadı. Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, başka bir yerde olan çocuğunu motosikletle alarak evine geri getiren bir şahsın peşine takıldı. Polisin anonsuna rağmen durmayan motosikletli, önü kesilerek durduruldu.

Baba ve küçük yaştaki oğlu, polise yakalanınca şaşkına döndü. Baba, "Çocuk orada kalmıştı onu almaya çıktım. Ağlıyordu 3 gündür orada, almaya gittim" şeklinde polise dil döktü. Şahsın ayrıca çocuğuna kask takmayarak hayatını tehlikeye attığı da gözlerden kaçmadı.

Polis amiri de şahsa, "Çocuk diye bir şey yok. Sokağa çıkma yasağı var. Çocuğunuzu alamazsınız. Söylemiş olduğunuz mazeret, sokağa çıkma mazereti değil. İki, kask yok. Üç, çocuk arkada. Dur ihtarına da uymuyorsun" şeklinde açıklama yaptı.

Kimliğini vermemek için bir süre diretse de daha sonra veren şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle para cezası uygulandı.

(İHA)

Sokakta çocuğu ile yakalanan baba, ceza yememek için polise dil döktü

Kaynak: İHA

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