: Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı

21.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:10

Adıyaman'da, yolda yürürken ağabeyi tarafından bacağından bıçaklanan O.A. (17), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Alitaşı mahallesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde O.A, beraber yürüdüğü ağabeyi tarafından sol bacağından bıçaklandı. O.A. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.A.'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan O.A.'nın ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu