Sokak Köpekleri, 82 Yaşındaki Kadını Parçalayarak Öldürdü
Su doldurmak için evden çıkan 82 yaşındaki kadın, sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekiler yetişene kadar birçok yerinden ısırılan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Elazığ'da çeşmeden su doldurup evine dönen 82 yaşındaki Çiçek Boztaş, sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin ambulansı aramasıyla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
EVE 30 METRE KALA SALDIRDILAR
Olay, merkeze bağlı Esentepe Mahallesi Kır Çiçeği Sokak'ın sonunda meydana geldi. Ağabeyi ve yengesiyle birlikte yaşayan 82 yaşındaki Çiçek Boztaş, su doldurmak için evden çıktı. Çeşmeden su doldurup dönen yaşlı kadın, evine yaklaşık 30 metre kala sürü halindeki sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin birine saldırdığını uzaktan gören bir kişi, hem yardım istedi, hem de yardıma koştu.
ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU
Çevredekiler yetişene kadar köpekler yaşlı kadını bir çok yerinden ısırdı. Olay yerine yetişenler köpekleri kovalarken sağlık ekiplerine de haber verdi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
MAHALLE SAKİNLERİ KÖPEKLERDEN RAHATSIZ
Öte yandan mahalle sakinleri sokak köpekleri nedeniyle sıkıntılarını aktardı. Bu sabah üzücü bir olay meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri, daha öncede bir kaç defa sürü halinde gezen köpeklerin saldırısı olduğunu dile getirerek yetkililerin ilgilenmesini istedi.
Yaşlı kadının saldırıya uğradığı sokaktan görüntüler:
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Şu hayvanseverler bi zahmet saldirgan vahşi köpekleri evlerine alsalarda baksalar,köpeklerin insanlara saldirmasindan bıktık artıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu utançta elazığ belediyesine yeter . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Olayın böyle olmasının sebebi hayvanseverler değil. Bu yüzden farklı olayları alintilayarak hayvanseverlere yüklenmenin doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Her canlı gibi doğal ortamında yetişen aileler kuran sürüler halinde yasayan köpekler var. Diğer canlılardan farklı olarak insanların yaşam alanlarından cekinmiyorlar yani kurt tilki ve diğer yirticilar gibi yerleşim yerlerinden uzak yerlerde avlanmiyorlar. Bu nedenle sokak köpeklerinin yerleşim yerlerinde kontrolsüz bir şekilde ureyip ceteler halinde grupar kurmalarina müsaade edilmemelidir. Ancak zehirleme vs. gibi işlemlerle katledilmeleri son derece çirkin. Teyzemize Allah rahmet eylesin. İnsan kendi annesini bu durumda dusununce olayın ne kadar acı olduğunu daha gercekci bir sekilde anlıyor. Hayvansever kuruluşlarının bu gibi olaylardaki hassasiyetleri dikkate alarak çalışmalarını yurutmeleri daha yararlı olacaktır. Teyzemin mekanı cennet olsun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aklı fikri olmayan hayvanlara hakaret, şiddet içerikli acımasızca yazdığınız yazılar sizin içinizdeki kirlenmiş insanlığınız. Empati kurdum ve teyzeye gerçekten çok üzüldüm. Belediyeler hayvanlar için besleme noktaları oluşturmak onları kısırlaştırıp aşılattırarak doğaya salmak zorundadır. Ama hiç bir belediye bunu yapmaz. Siz suçu aklı fikri olmayan canlara atın onlara işkence edip öldürmekle harcayın boş vaktinizi. İşini yapmayan belediyelerse sizi izlesin .Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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bu hayvanlar bence şehirlerden tecrit edilmeli evlerde beslemekte yasaklanmalı , ayrıca şehir dışında onlara doğal bir yer yapılmalı ve orda tutulmalı köpek bu işi belli olmuyo ne kadar sakin uysalda deseniz her zaman ıstırma saldırma potansiyeli varCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır