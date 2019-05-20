Sokak Köpekleri, 82 Yaşındaki Kadını Parçalayarak Öldürdü

Elazığ'da çeşmeden su doldurup evine dönen 82 yaşındaki Çiçek Boztaş, sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin ambulansı aramasıyla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EVE 30 METRE KALA SALDIRDILAR

Olay, merkeze bağlı Esentepe Mahallesi Kır Çiçeği Sokak'ın sonunda meydana geldi. Ağabeyi ve yengesiyle birlikte yaşayan 82 yaşındaki Çiçek Boztaş, su doldurmak için evden çıktı. Çeşmeden su doldurup dönen yaşlı kadın, evine yaklaşık 30 metre kala sürü halindeki sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin birine saldırdığını uzaktan gören bir kişi, hem yardım istedi, hem de yardıma koştu.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Çevredekiler yetişene kadar köpekler yaşlı kadını bir çok yerinden ısırdı. Olay yerine yetişenler köpekleri kovalarken sağlık ekiplerine de haber verdi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MAHALLE SAKİNLERİ KÖPEKLERDEN RAHATSIZ

Öte yandan mahalle sakinleri sokak köpekleri nedeniyle sıkıntılarını aktardı. Bu sabah üzücü bir olay meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri, daha öncede bir kaç defa sürü halinde gezen köpeklerin saldırısı olduğunu dile getirerek yetkililerin ilgilenmesini istedi.

Yaşlı kadının saldırıya uğradığı sokaktan görüntüler:

Saldırı sonucu hayatını kaybeden Çiçek Solmaz(82)

Kaynak: İHA