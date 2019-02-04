Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü

Meksika'da evden işe gitmek için tenha bir yolu kullanan 34 yaşındaki kadın, sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybetti.

11 KÖPEK AYNI ANDA SALDIRDI

Meksika'da adı Margarita olarak açıklanan 34 yaşındaki kadın, işe gitmek için evden çıktı. İşe daha erken gidebilmek için kestirme olan tenha bir sokağı kullanan Margarita, karşısına çıkan 11 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken yere düşen kadın, köpeklerin saldırısına engel olamadı. Köpekler kadına saldırarak parçalara ayırdı. Margarita, saldırıda aşır kan kaybettiği için hayatını kaybetti.

Olay yerine gele sağlık ekibi Margarita 'nın vucudunda parçalanmalar ve saçlarının koptuğunu gördüler. Hayvanları koruma kurumu yetkilileri, olay yerine gelip kadını öldüren köpekleri bulmak için çalışma başlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.