Sokak kedisi "Hüsnü", okulun 860'ıncı öğrencisi olarak derslere girmeye başladı

22.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:24

Atatürk Mahallesi'nde 859 çocuğun eğitim gördüğü Atatürk İlkokulu'ndan bir grup öğrenci, bahçede buldukları sokak kedisinin bakımını üstlenmek için sınıf öğretmenleri Derya Karakelle ile Okul Müdürü İsmail Uçun'dan yardım istedi. Okul yönetiminin talebi kabul etmesi üzerine, bakımı ve beslenmesi tamamen öğrencilerin sorumluluğunda olan kedi, zamanla onlarla derslere de girmeye başladı. Böylelikle öğrencilere, hem hayvan sevgisi aşılandı hem de korkularını yenme fırsatı verilmiş oldu.

"BİRAZ MİSAFİR EDELİM DERKEN SINIFIN BİR PARÇASI OLDU"

Sınıf öğretmeni Derya Karakelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin varlığının öğrencilerin okula sevgisini artırdığını söyledi. Okul bahçesinde baktıkları kediyi havaların soğumasıyla sınıflarına almaya karar verdiklerini anlatan Karakelle, "Biraz misafir edelim derken sınıfın bir parçası oldu. Zamanla sınıfta bir yatağı, oyuncakları ve mama kapları oldu. Artık bizimle sınıfta yaşıyor. Mamasını yiyor, genellikle uyuyor." dedi.

"ÇOCUKLARIN HAYVAN KORKULARI TAMAMEN GİTTİ"

Hayvan sevgisinin önemine işaret eden Karakelle, şunları kaydetti: "Bunu öğretmenleri olarak sürekli anlatıyoruz ama çocukların birebir yaşayıp görmeleri daha iyi. Çok güzel arkadaş oldular. Temennimiz, hiçbir hayvanın soğuklarda yalnız ve aç kalmaması. Mümkünse herkes evini, yuvasını, sınıfını şu soğuk günlerde hayvan dostlarımıza açsın. Gördük ki çocukların hayvan korkuları tamamen gitti, ders eğlenceli hale geldi. Ayrıca bir hayvana bakmanın sorumluluğunu öğrendiler."

OKULUN 860'INCI ÖĞRENCİSİ "HÜSNÜ" OLDU

Okul Müdürü Uçun da kediyi, sabahları birlikte açtıkları okulun "860'ıncı öğrencisi" kabul ettiklerini belirterek, "Kedinin bir yuvaya sahip olması ve öğrencilerin aşırı sevgisi bizi mutlu etti. Bütün öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamayı hedefledik. Öğrencilerimiz mutlu olduğu için biz de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKLERE BİZ ÖRNEK OLUYORUZ"

Öğrencilerden Fırat Gölmez (10) ise "Hüsnü" adını verdikleri kediye çok alıştıklarını söyleyerek, "O da bize alıştı, birlikte derse girmek çok güzel. Derslerde uyur ve sıralarımızın arasında dolaşır." diye konuştu. Umut Çavdar (10) da hayvanları çok sevdiğini anlatarak, "Bazen televizyonda haberlerde görüyoruz, bazı yetişkinler kedilere ve köpeklere işkence yapıyor. Onların bize örnek olması gerekirken biz onlara örnek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA