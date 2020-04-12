Sokağa çıkma yasağını delen genç: "Allah bana ceza veriyor"
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Polis, 3. Sayfa

Sokağa çıkma yasağını delen genç: "Allah bana ceza veriyor"

Sokağa çıkma yasağını delen genç: "Allah bana ceza veriyor" Alibeyköy'de sokağa çıkma yasağını delen genç polis ekipleri tarafından yakalandı Kimliksiz gence polis merkezinde 3 bin 182 lira para cezası kesildi Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından gece...

12.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:23
Sokağa çıkma yasağını delen genç: 'Allah bana ceza veriyor'

Sokağa çıkma yasağını delen genç: "Allah bana ceza veriyor"

Alibeyköy'de sokağa çıkma yasağını delen genç polis ekipleri tarafından yakalandı

Kimliksiz gence polis merkezinde 3 bin 182 lira para cezası kesildi

İSTANBUL - Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından gece saatlerinde Alibeyköy'de devriye gezen polis ekipleri, yasağı delen 21 yaşındaki genci yakaladı. 35 gündür evden çıkmadığını belirterek kurtulmak için çeşitli bahaneler sıralayan gence 3 bin 182 lira idari para cezası kesildi. Cezayı duyan genç, "Allah bana ceza veriyor" dedi.

Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından polis 24 saat devriye gezmeye başladı. Eyüpsultan Alibeyköy'de gece saatlerinde dolaşan polis, Namık Kemal Caddesi üzerinde genç bir şahsın yürüdüğünü gördü. Şahsı durduran polis, neden dışarıda olduğunu sordu. Gencin "araçla beni evden aldılar burada bıraktılar" demesi üzerine polis kimliğini görmek istedi. Üzerinde kimlik olmadığı anlaşılan gence, polis cezai işlem yapılacağını söyledi.

"Allah ceza veriyor"

Cezayı duyan genç, 35 gündür evden çıkmadığını belirterek polisi ikna ermeye çalıştı. Maske ve eldiven de takmayan genç, "Umumi Hıfzısıhha Kanununa" muhalefetten 3 bin 182 lira idari para cezası kesilmek üzere Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezine götürüldü. M.S.E, isimli genç karakola götürüleceği esnada, "Allah bana ceza veriyor" dedi. Polis ekipleri karakola götürdükleri gence maske uzatarak sağlığı için takmasını söyledi.

Polis merkezinde cezai işlem uygulanan genç ardından serbest bırakıldı.

Sokağa çıkma yasağını delen genç: 'Allah bana ceza veriyor'

Kaynak: İHA

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