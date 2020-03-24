Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi
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Polis, Tosya, Güncel

Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler arasında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmalarına sınırlamalar getirildi. Bu sınırlamayı dikkate almayan Kastamonu'daki 2 vatandaş, mesire alanına giderek alkol içmeye başladı. Durumu fark eden polis ekipleri, iki arkadaşa para cezası verdi.

24.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:34
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde koronavirüsle mücadele tedbirlerini hiçe sayan biri 70 diğeri 74 yaşında iki arkadaş, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma sınırlandırmasına rağmen mesire alanına gitti. Burada alkol alan arkadaşlar, polis ekipleri tarafından fark edildikten sonra para cezası aldı.

YASAĞA UYMAYAN İKİ ARKADAŞA, ÜÇ BİN TL CEZA

Tosya'da yaşayan H.A. (70) ve H.S. (74), koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen, evlerinden çıkıp mesire alanına gitti. İkili, Üç Olukları Mesire Alanı'nda yanlarında getirdikleri alkolü içecekleri içmeye başladı. 2 arkadaşı devriye gezen polis ekipleri fark etti. Hemen evlerine gönderilen H.A. ve H.S'ye 3.150'şer lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

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