Şoförü cezadan kurtarmak isteyen yolcudan "biz inelim ceza yazmayın" önerisi
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Kağıthane, Polis, Güncel

Şoförü cezadan kurtarmak isteyen yolcudan "biz inelim ceza yazmayın" önerisi

Kağıthane'de sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından polis ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi.

13.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:06
Şoförü cezadan kurtarmak isteyen yolcudan 'biz inelim ceza yazmayın' önerisi

Kağıthane'de sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından polis ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi. Denetimlerde fazla yolcu alan minibüs şoförüne ve muayenesini yaptırmayan bir sürücüye para cezası kesilirken minibüsteki fazlalık bir yolcu polise, "Biz inelim adama ceza kesmeyin" önerisinde bulundu.

Hafta sonu ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, toplu taşıma araçları üzerinde yüzde 50 yolcu kapasitesi denetiminde bulundu. Cendere Caddesi üzerinde denetimlerde bulunan polis, durdurdukları otobüs ve minibüslerde, sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti. Sürücülere uyarılarılarda bulunan polis, yolculara da maske takmalarının zorunlu olduğunu hatırlatarak sosyal mesafeye dikkat etmeleri söyledi.

ŞOFÖRÜ CEZADAN KURTARMAK İSTEYEN YOLCUDAN "BİZ İNELİM" ÖNERİSİ

Denetimler kapsamında durdurulan bir minibüsü kontrol eden polis, sürücünün fazla yolcu aldığını fark etti. Bunun üzerine polis yolcuları uyardı ancak minibüsteki yolcu buna karşılık polise, "şoföre ceza yazmayın biz inelim" dedi. Polis ise kapasitenin aşıldığını gördüklerinde araca binmemeleri söyledi. Vatandaşları kapasite konusunda bilgilendiren polis, sürücüye bin lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan aracının muayenesini yaptırmayan bir minibüs şoförüne de 288 lira para cezası kesildi. Fazla yolcu alan minibüs şoförü ise farkında değilim diyerek kendini savundu.

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

Şoförü cezadan kurtarmak isteyen yolcudan 'biz inelim ceza yazmayın' önerisi

Kaynak: İHA

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