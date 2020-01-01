Sobadan zehirlenen 6 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı
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Sobadan zehirlenen 6 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı

Sobadan zehirlenen 6 kişilik aile, hastaneye kaldırıldıSİİRT'te, evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

01.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:06
Sobadan zehirlenen 6 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı

Sobadan zehirlenen 6 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı

SİİRT'te, evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saatlerinde Alan Mahallesi'nde meydana geldi. Uykudan uyanan İnan ailesinin 6 ferdi, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayet üzerine sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, İnan ailesine ilk müdahalede bulunup ambulanslarla 'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınanların karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sobadan zehirlenen 6 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı
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