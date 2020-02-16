Sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler, obüs atışlarıyla ateş altına alındı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlu topçu birlikleri, PKK/YPG'li teröristlerin sızma girişiminde bulunması üzerine bölgeyi obüs atışlarıyla ateş altına aldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlu topçu birlikleri, sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs atışlarıyla ateş altına aldı.
TÜRKİYE'YE SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR
Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu.
OBÜS ATIŞLARIYLA ATEŞ ALTINA ALINDILAR
Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Öte yandan güvenlik güçlerinin sınırdaki önlemlerini artırdığı belirtildi.