Sıvı detoksu ile Türkiye'yi sallayan Dilşat Erdil, ekranların yeni yüzü oldu

Katıldığı birçok canlı yayında sıvı detoksu hakkında verdiği bilgilerle adından söz ettiren Dilşat Erdil, yeni programı ile gündeme geldi. Dilşat Erdil ile Yaşama Dair programı sağlıklı yaşam, güzellik sırları, ilişkiler ve yaşama dair her şeyi ünlü konuklarıyla değerlendirirken, alanında uzman doktorlar ile de renkli sohbetiyle izleyicisiyle buluşuyor.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Ekranların yeni yüzü Dilşat Erdil, kısa sürede izleyicinin de dikkatlerini üzerine çekti. Intagram'da 100 binden fazla takipçisi bulunan Erdil, güzelliği kadar konuklarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dilşat Erdil, çoğu programın sezon arası verdiği dönemde ekranlarda olmasını olumlu bir avantaj olarak gördüğünü söyledi. Uçankuş TV'de program sunan Erdil'in hedefi, gelecekte ulusal kanalların da vazgeçilmez yüzü haline gelmek.