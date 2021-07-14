SİVEREK KIRSALINDA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
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SİVEREK KIRSALINDA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

SİVEREK KIRSALINDA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
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Siverek Belediyesi, kırsal mahallelerin sağlıklı bir ulaşıma kavuşması amacıyla bir süre önce başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.

Siverek Belediyesi, kırsal mahallelerin sağlıklı bir ulaşıma kavuşması amacıyla bir süre önce başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.

Elverişli devam eden mevsim koşullarını değerlendiren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla yol çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, Ekili ve Seyrantepe'de mahalle içi yol yapımlarına devam ediyor.

Belirlenen program dahilinde çalışma yürüttüklerini belirten Kırsal Hizmetler Müdürü Erkan Aslanparçası, "Geniş bir coğrafyaya hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı programa uygun yürütüyoruz ve mahalle içi yolları tamamlayan ekiplerimiz zaman kaybetmeden programdaki bir başka mahalleye sevk ediliyor. " dedi.

Yollarının yapılması nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, başlayan çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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