SİVAS Lokantada yangın çıktı, çalışanı gözyaşlarını tutamadı Lokantada yangın çıktı, çalışanı gözyaşlarını tutamadıSİVAS'ta bir lokantada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Lokantada yangın çıktı, çalışanı gözyaşlarını tutamadı

SİVAS'ta bir lokantada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangında lokanta çalışanı Hakan Yiğit gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi Evliya Caddesi üzerinde bulunan Ünal Ş.'ye ait lokantada meydana geldi. Lokantanın arka bahçesindeki oturma salonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı lokantanın üst katında bulunan boş dairenin de penceresini kırıp içeriye girerek kontrol etti. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay sırasında servisten dönen lokanta çalışanı Hakan Yiğit, çalıştığı iş yerinin yandığını görünce gözyaşlarını tutamadı. Servis motosikletinin sepetine başını koyarak ağlayan Yiğit'i polis ekipleri teselli etti. Hakan Yiğit daha sonra ambulansa alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA