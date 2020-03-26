Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
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Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor

Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğu sonucuna varan Profesör Didier Raoult'un ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

26.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:55
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor

Dünyada 22 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün tedavisinde sıtma ilacıyla hastaları tedavi eden Prof. Didier Raoult'a tehdit yağıyor. Fransız basını, Prof. Didier Raoult'u tehdit eden şahıslara 'kamu hizmeti yürütenleri öldürmekle tehdit etmek ve gözdağı vermek' suçlamasıyla soruşturma açıldığını yazdı.

FRANSIZ PROFESÖRE ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Prof. Raoult'u arayan kimliği belirsiz bir kişinin "Yarın saat 14:00'e kadar bu saçmalıkları dile getirmeye son vermezsen, olacakları görürsün" sözleriyle tehdit ettiği belirtildi. Bir gün sonra Raoult'a gönderilen mesajlarda ise "klorokin ilacıyla ilgili sözlerinden geri adım atman için 4 saatten az süren var." denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fransız basını ayrıca koronavirüs hastalarında kullanılması öngörülen klorokin ilacı üzerindeki çalışmalarını sürdüren Prof. Raoult'un kendisine yönelik ölüm tehditleri konusunda soruşturma süreci devam ettiği için açıklama yapmak istemediğini aktardı.

Prof. Didier Raoult

24 HASTANIN ÇOĞU İLAÇ SAYESİNDE 6 GÜNDE HASTALIĞI ATLATTI

Doktor Rault, deneysel tedaviyi kabul eden 24 hastanın yüzde 75'inin 6 gün içerisinde virüsten kurtulduğunu açıklamıştı.

KLOROKİN NEDİR?

Klorokin, başka kombinasyonlarla beraber kullanılan bir ilaçtır. Ancak bu ilaçta doz dengesi çok önemlidir ve ilacın yan etkileri çok fazladır. Kalıcı retina hasarı ve bazı durumlarda ölüme yol açtığına dair raporlar mevcuttur. Birçok ilaçla beraber kullanımı önerilmemektedir. İlacın, bağışıklık sistemini baskılayıcı bir rolü de bulunmaktadır.

Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor

Kaynak: Euronews.com

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Frsansız doktor sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi etmek isteyince ölüm tehtidleri yağdı

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