Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayaya Otomobilin Çarpma Anı Kamerada
İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan yayanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan yaya ağır yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay İstanbul Şişli'de 08.30 sıralarında meydana geldi. Trafik ışıklarındaki yaya geçidinden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Süt'e, Mecidiyeköy istikametine ilerleyen Gökhan İ.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ömer Süt havada takla atarak yere düştü. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Süt'ün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ömer Süt ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobili kullanan sürücü Gökhan İ. ise karakola götürüldü.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde trafik ışıklarında yolun karşısına koşarak geçen Ömer Süt'e o sırada hızla gelen bir otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle takla atan Ömer Süt daha sonra yere düşüyor. Çevredeki insanlar yerde yatan Ömer Süt'ün yardımına koştuğu görülüyor.
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Arabaya birşey olmuş mu ben arabama bakardım direkCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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hher nekadar trafik lambasıda olsa yay geçidinden kontrollü geçmesi lazım araçların yaya kusurlu kesin ama araçda kusurlu taksilerin arasından hiçbir sinyal vermeden cıkıp şerit değiştiriyor ve hızlanarak yoluna devam ediyor. tabakanesi var sanırım.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ben herzaman yayalra kizaram, isik ne olursa olsun yesil kirmizi fark etmez sonucta yolar arabalr icin ve bunalri o anda kimlerin kullandini belmeyiz narkomanmi serfosmi arabanin freni mi tutmaz belli deyil. AMA SIMDI SOFORDADA COK SUC VAR, NEDENMI ? BOYLE BIR HARAKETLI YERDE SOLLAMA YAPILMAZ!!!!Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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şimdi merhum eğer ki araçlara yeşil yanarken geçtiyse yaya otomobile çarptı diye manşet atılır araç sürücüsünü suçlu gibi göstermeyin gördüğüm kadarıylada araçlara yeşil yanıyordu o yüzden Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ama bu araç sürücüsüne inşallah ceza gitmezCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır..: yaya yollarında yaya üstünlüğü söz konusudur.2 Yayından Kaldır