ŞİŞLİ'DE RUS KADININ ÇANTASINI KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

*Şüphelinin kaçma anları kameraya yansıdı.

*Şüphelinin kaçma anları kameraya yansıdı.

Mikail BIYIKLI/ ŞİŞLİ'de parkta oturan Rus uyruklu Elena S.'nin (33) çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli Yasin B. (20) yakalandı. 11 suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüphelinin olayın ardından kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre, Rus uyruklu Elana S., parkta otururken arkasından şüpheli Yasin B. yaklaştı. Şüpheli, Elana S.'nin çantasını alarak kaçmaya başladı. Yaşananları gören çevredeki bir kişi, şüphelinin peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Elana S.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelinin Yasin B. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, şüphelinin Kınalı Keklik Sokak'ta bir eve girdiğini ve evden çıkış yapmadığını belirledi. Bunun üzerine ekipler geçtiğimiz salı günü şüpheli Yasin B.'yi bulunduğu evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 11 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Yasin B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, Rus uyruklu Elana S.'nin çantasını çalıp kaçan şüphelinin arkasından bir kişinin koştuğu anlar ile şüphelinin eve giriş yaptığı anlar yansıdı.

ÇANTASI BULUNAMADI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldığı evde Elana S.'nin içerisinde telefonu, ev anahtarı, izin belgesi ve kredi kartlarının olduğu çantasını bulamadı. Ekipler, çanta ve içindekileri bulmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı