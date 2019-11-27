Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
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Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı

Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalandı. Mesut Mevlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştı.

27.11.2019 23:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:30

'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalandı.

Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak üzerinde 14 Kasım akşamı meydana gelen olayda İran uyruklu Mesut Mevlevi (32), arkadaşı Nuri Ö. ile birlikte yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Arkadaşı Nuri Ö. ağır yaralanırken Mesut Mevlevi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Mesut Mevlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştı.


Haber Videosu: Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
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