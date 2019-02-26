Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı
Şişli Belediyesinde çalışan ve maaşlarını alamayan işçilerin iş bırakması nedeniyle caddelerde ve sokaklarda çöp yığınları birikti. Vatandaşlar, "Bize 1990'lı yılları hatırlattılar" dedi.
Şişli Belediyesinde çalışan ve maaşlarını alamayan işçilerin iş bırakması nedeniyle caddelerde ve sokaklarda çöp yığınları birikti.
Şişli Belediyesinde çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.
Eylem nedeniyle işçilerin çöpleri toplamaması üzerine ilçenin cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu.
İlçe esnafı ve vatandaşlar, oluşan görüntü kirliliğine ve kötü kokuya tepki gösterdi.
Esnaf Yusuf Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöplerin yaklaşık üç gündür toplanmadığını, belediyenin de bu konuyla ilgilenmediğini söyledi.
"1900'LI YILLARI BİZE HATIRLATTILAR"
Çöplerin toplanmasını isteyen Akyüz, "Burası kokuyor. CHP'nin yeri olduğu için maalesef hiçbiri gelip bakmıyor. 1990'lı yılları bize hatırlattılar. Sağ olsunlar." dedi.
Esnaf Ferhat Oruç ise çöplerin üç gündür toplanmadığını, iş yerine gelen müşterilerin hem görüntü kirliliğinden hem de kötü kokudan dolayı rahatsız olduğunu belirtti.
İş yerinin önünde çöp yığını olmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu kaydeden Oruç, belediyenin çöpleri toplamasını istedi.
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Aldanma insanların samimiyetineMenfaatleri gelir her şeyden önceVaad etmeseydi Allah cennetiO’na bile etmezlerdi secde Mehmet akifersoyun sözlerini sözlerini hatırlatıyor politikacıların sözleriCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tesadüfe bak sen ya seçime az kala bu olayın olması. Çok şaşırtıcı. İğrenç siyasetin iğrenç oyunu başka birşey değil. Her yerde buna benzer haberler. Seçimden sonra 1 tane görmeyiz eminim. Kimseye oy yok. Bu ülkede ülkesini düşünen bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum. Herkes koltuk peşinde hizmet değil.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir ilçe belediyesinin maaşını ödeyemeyen bir parti çıkmış ülkeyi yönetmekten bahsediyor,size ülkeyi emenet etsek düşmana gerek kalmaz zaten,burada hala cehapeyi savunan güruha tek cevabim ALLAH size firsat vermesin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şişli de çalışıyorum ve her gün düzenli olarak toplanan çöpler bugün ne hikmetse şirketten çıkarken cadde de ve kaldırım köşelerinde çöplerin birikmiş poşetleri yırtılmış bir şekilde gördüm. Tam da seçim zamanı insanların gözüne sokmaya, batırmaya çalışıyorsunuz YAZIK !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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maaşları ödeyin sorun kalmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır