İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz pazar günü G.Y (37)., isimli kadına tecavüz ettikten sonra kıyafetlerini yaktığı iddia edilen şüpheli Eren O (25)., polis ekipleri tarafından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalandı. İfade için İstanbul'a getirilen şüpheli Eren O, "Uyuşturucu maddenin etkisindeydim. Kendime geldiğimde Küçükçekmece'deydim" diyerek iddiaları reddetti. Şüpheli ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi.

300 GÜVENLİK KAMERASININ İNCELENMESİ SONUCU YAKALANDI

Şişli'de geçtiğimiz pazar günü Abide-i Hürriyet Parkı'nın içerisinde akli dengesi yerinde olmayan G.Y'ye uyuşturucu madde vererek tecavüz eden ve sonrasında kadının kıyafetlerini yakan şüpheli Eren O (25)., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 300 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gözaltına alındı.

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Eren O., ifadesinde uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğunu belirterek, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Küçükçekmece'deydim" dediği öğrenildi. İfadesi alınan şüpheli polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Tecavüze uğradığı iddia edilen G.Y., ise Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Kaynak: İHA