İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı
İstanbul'da bir parkta evsiz kadına uyuşturucu verip tecavüz eden sapık, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalandı. İfadesi alınması için emniyete getirilen sapık, "Uyuşturucu maddenin etkisindeydim. Kendime geldiğimde Küçükçekmece'deydim" diyerek iddiaları reddetti.
İstanbul Şişli'de geçtiğimiz pazar günü G.Y (37)., isimli kadına tecavüz ettikten sonra kıyafetlerini yaktığı iddia edilen şüpheli Eren O (25)., polis ekipleri tarafından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalandı. İfade için İstanbul'a getirilen şüpheli Eren O, "Uyuşturucu maddenin etkisindeydim. Kendime geldiğimde Küçükçekmece'deydim" diyerek iddiaları reddetti. Şüpheli ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi.
300 GÜVENLİK KAMERASININ İNCELENMESİ SONUCU YAKALANDI
Şişli'de geçtiğimiz pazar günü Abide-i Hürriyet Parkı'nın içerisinde akli dengesi yerinde olmayan G.Y'ye uyuşturucu madde vererek tecavüz eden ve sonrasında kadının kıyafetlerini yakan şüpheli Eren O (25)., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 300 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gözaltına alındı.
"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Eren O., ifadesinde uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğunu belirterek, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Küçükçekmece'deydim" dediği öğrenildi. İfadesi alınan şüpheli polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Tecavüze uğradığı iddia edilen G.Y., ise Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü.
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Buna uyuşturucunun etkisi altındayken Küçükçekmece Gölü kıyısında tecavüz etmişler de hatırlamıyor zirto.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hiristiyan ülkesinde bile sokakta kalanlar icin geceleyecekleri yerler var devletin yat sabah git kahvalti yaptirip gönderiyorlar camasiri banyosunu yaptirip,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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böyle yapanlar falakaya yatırılmalı falaka hemde 1 hafta dinlene dinlene ıslata ıslataCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Gebertin gitsinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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pislilkCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır