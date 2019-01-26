Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı

Şişli'de otomobil sürücüsü, trafikte yol verme yüzünden şoförüyle tartıştığı otobüsün ön camını tekme atıp kırarak kaçtı. Sinirini alamayıp olay yerine geri dönen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜYLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücü Mahmut G., İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı 54Ç hatlı otobüs şoför Çetin Aslanhan ile trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı.

CAMI YUMRUKLAMAYA BAŞLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracını otobüsün önüne kırarak durdurdu. Aracından inen sürücü, otobüs şoförünün bulunduğu cama gelerek yumruklamaya başladı.

TEKMELEDİĞİ CAM KIRILDI

Hızını alamayan otomobil sürücüsü otobüsün ön camını tekmelemeye başladı. Otomobil sürücüsünün teklemediği ön cam daha fazla dayanamayarak kırıldı. Camların kırıldığını gören sürücü Mahmut G. aracına binerek olay yerinden kaçtı.

SİNİRİNİ ALAMADI, OTOBÜS ŞOFÖRÜYLE TARTIŞMAK İÇİN GERİ DÖNDÜ

Gerçekleşen saldırı karşısında otobüs içerisinde bulunan vatandaşların büyük bir panik yaşadığı öğrenildi. Yaşanan kısa süreli paniği atlatan otobüs sürücüsü Çetin Aslanhan durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalara başladığı esnada otobüsün camını kırarak paniğe neden olan otomobil sürücüsü olay yerine geri döndü. Kaçan şüphelinin geri dönmesiyle olay yerinde gerginlik yaşandı. Araya polis ekiplerinin girmesiyle gerginlik büyümeden sonra ererken camları kıran şüpheli gözaltına alındı.

"BÜYÜK PANİK YAŞADIK"

Saldırı esnasında otobüsün içinde olan bir yolcu," Ben arkada oturuyordum. Şoför yaklaştı, önümüzü kesti. Şoförün yanındaki camı yumruklamaya başladı. Sinirini çıkaramadı, ön camı tekmelemeye başladı ve kırdı. Büyük panik yaşadık. Çocuklar ağlamaya başladı" diyerek yaşanılan panik anları anlattı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ, "ÖNÜMÜ KESİP ARACIMA SALDIRDI"

Otobüsün önünü kesip saldırıya uğradığını belirten otobüs şoförü Çetin Aslanhan," Trafikte ilerlerken selektör yapıp korna çalarak beni sıkıştırdı. Bende camı açtım, ne acelen var dedim. O da küfür etmeye başladı. Yoluna bak, devam et dedim. Durağa girdiğimde önümü kesip aracıma saldırdı. Büyük panik yaşandı otobüsün içinde. Halen daha elim ayağım titriyor" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan şüpheli Mahmut G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA