İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi
İstanbul Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şişli'de şiddetli fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Ağacın yoldan geçen insanların ve park halindeki otomobilin üstüne devrildiği anlar kameraya yansıdı.
Olay saat 15.30 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, otomobil üzerinden ağaç parçalarını aldı. Otomobilde ise hasar oluştu. Yoldan geçerken üstlerine ağaç devrilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ağaç yolda yürüyen vatandaşların üzerine devriliyor.
Haber Videosu: İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi
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İyi ki ağaca saldırmamışlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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GEÇMİS OLSUN. ACİL ŞİFALR DİLİYORUMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kaldırımdan yürümemenin cezasını çekmişler iyi olmuş. Şu millete bir kaldırımdan yürümeyi öğretemedik.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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şu arabaları yaya geçidine park edenlerin artık ehliyetini elinden alın istanbulun belası bunlarCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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KALDIRIMDAN GİTSELER HİÇ BİRŞEY OLMAYACAKTICevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Kanal İstanbul için referandum yapılmalı. Halk bu yükü kaldıramaz!Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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Otur elinin hamurunla ))) sieYayından Kaldır
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yaya geçidine arabanı park edersen böyle olurrrrCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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kaldırımları ne diye yapmışlar kullanan yok cok gecmiş olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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yeni türkiyeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır