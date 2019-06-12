Şişli'de silahlı soygun: 350 bin lirayı alıp kayıplara karıştılar

Şişli'de silahlı soygun: 350 bin lirayı alıp kayıplara karıştılar

Şişli'de bankadan çıkan kişileri takip eden motosikletli 2 kişi, sokakta silah doğrultarak, araçta bulunan 350 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Şişli'de silahlı soygun: 350 bin lirayı alıp kayıplara karıştılar

İstanbul Şişli'de bankadan çıkarak, otomobile binen kişileri takip eden motosikletli 2 kişi, aracı Sultan sokakta silah doğrultarak, durdurdu.

Şüpheliler araçta bulunan yaklaşık 350 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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