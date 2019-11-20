Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
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Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu

Şişli Belediyesi, sosyal medya hesabından 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü'nde bir paylaşım yaptı. Paylaşılan videoda birlik mesajı verilirken sosyal medyada yayılan görüntüye bazı vatandaşlar tarafından tepki geldi.

20.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:07
Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu

, 20 Kasım Transları Anma Günü nedeniyle bir yayınladı birlik mesajı verdi. Yapılan paylaşıma ise bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

BELEDİYENİN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

CHP'li Şişli Belediyesi, resmi Twitter hesabından 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Paylaşımı ise bazı kullanıcılar eleştirdi. Kullanıcılar, "Ahlaksızlığa alkış tutan paylaşım", "Ayrımcılık", "İğrenç ötesi" şeklinde yorumlarla tepki gösterdi.


İşte paylaşıma yapılan yorumlar;

REKLAM PANOLARI ASILDI

Belediye, ilçenin farklı noktalarındaki reklam panolarında da "Bir Arada, Buradayız" afişleriyle transları anma gününü kutladı.


Haber Videosu: Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
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