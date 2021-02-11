Sırp Zoran Djokic Kosova'daki savaş suçlarından 12 yıl hapse mahkum edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sırp Zoran Djokic Kosova'daki savaş suçlarından 12 yıl hapse mahkum edildi

11.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:11
Sırp Zoran Djokic Kosova'daki savaş suçlarından 12 yıl hapse mahkum edildi

Sırp Zoran Djokic, Kosova'da 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşta işlediği suçlar nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sırp Zoran Djokic, Kosova'da 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşta işlediği suçlar nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kosova'daki Priştine Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Şubat 2019'da tutuklanan Djokic'in, 1999 yılının mart ve nisan aylarında Kosova'nın İpek şehrinde sivillere karşı sistematik suçlar işlemekten suçlu bulunduğu kaydedildi.

Mahkeme, Djokic'in Sırp asker, polis ve paramiliter üniforma giymiş gruplarla İpek'e bağlı bir köyde yaşayan Arnavut sivillerin evlerinden zorla çıkarılması ve bu kişilere psikolojik ve fiziksel şiddet uygulanması suçlarına katıldığına hükmetti.

Hakim Arben Hoti, Djokic'in davasında suçlamalarla ilgili çok sayıda tanığın dinlendiğini ve kanıtın incelendiğini aktardı.

Kosova'daki savaş

Eski Yugoslavya'nın 1990'ların başında dağılmaya başlamasıyla Kosovalı Arnavutlar yükselen Sırp milliyetçiliğinden tedirgin oldu ve daha sonra ülkenin bağımsızlığında önemli rol oynayacak Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) temellerini attı.

Sırplar ile UÇK arasındaki çatışmalar 1998'de başlarken, Sırp askeri, polis ve paramiliter güçler Arnavutların yaşadığı birçok köyde çok sayıda sivil öldürdü.

Sırp güçlerinin Kosova'daki saldırıları, 1999'da 78 günlük operasyon sonucunda NATO'nun eski Yugoslavya'yı bombalamasıyla son buldu ve Sırp güçleri Kosova'dan çekildi.

Savaşta 8 binden fazlası Arnavut olmak üzere 10 binden fazla Kosovalı öldü, 800 bine yakını Arnavut olmak üzere 1 milyonunun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı ise evlerini terk etti.

Kosova 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan burasını hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor. İki ülke arasında AB ara buluculuğunda diyalog süreci sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zylfije Adem Jakupi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Sezen Aksu Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sırp Zoran Djokic Kosova'daki savaş suçlarından 12 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 18:14:31. #1.14#
title