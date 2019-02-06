Şirinevler'de Otobüs Durağı Trafiği Havadan Görüntülendi

Şirinevler yan yolda otobüse binmek için yola doğru taşan vatandaşlar, trafiğin tıkanmasına neden oluyor. Havadan çekilen görüntülerde otobüs durağına yanaşamayan otobüsler çoğu zaman yol ortasında yolcu indirip bindirmek zorunda kaldığı gözüküyor.

VATANDAŞLAR YOLA ÇIKTI

Bahçeliveler Şirinevler'de otobüse binmek isteyen vatandaşların oluşturduğu trafik havadan görüntülendi. Durağa yanaşması gereken otobüse izin vermeyen vatandaşlar, otobüs durağı yerine yola çıkarak otobüsü beklediler. Otobüs şoförleri durağına girmeye çalışsa da yoğun kalabalıktan dolayı imkan bulamadı.

Bazı otobüs şoförleri ise durumu fırsat bilip yolun ortasında yolcularını indirip bindirdi. Havadan çekilen görüntülerde insan kalabalığının yola doğru taşmasıyla araçların oluşturduğu yoğunluk gözler önüne serildi. Çekilen görüntülerde otobüs şoförleri yolun sıkışmasına neden olacak şekilde yolda durup yolcu indirdikleri gözüküyor. Vatandaşlar ise yolda duran otobüse binebilmek için daha fazla yola doğru çıkıyorlar. Böylece Şirinevler yanyolda iş giriş ve çıkış saatlerinde trafik tamamen kilitleniyor. Yol üzerinde otobüse binmek zorunda kaldıkları için duruma tepki gösteren vatandaşlar sorunun çözülmesini istiyor.

"DURAĞI BİRAZ DAHA İÇERİ ALSINLAR"

Vatandaşların otobüs duraklarının dışına çıkması ile ilgili sorunu çözülmesini istediğini belirten Ali Acal, "Otobüs duraklarını yol üzerinde değil de biraz daha içeri alsalar, hem gelen araç trafiğini tıkamazlar hem de bu insan yoğunluğu olmaz. İnsanlar da rahatça otobüse binebilir" ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ KEZ ARABA ÇARPACAK GİBİ OLDU"

Otobüslerin durağa yanaşamayarak yol üzerinde yolcu indirip bindirdiğinden dolayı şikayetçi olduğunu dile getiren Şeyda Sevdekaya, " Otobüse binmekte sorun oluyor. Yol üstüne otobüse bindiğim için birkaç kez araba çarpacak gibi oldu. Bazen otobüs yaklaşırken ayağımı ezecek gibi oluyor, insanlarda sürekli bir telaş oluyor. Birkaç kez durakta oturarak bekleyeyim dediğimde otobüse binemeyerek kaçırdım" dedi.

İşte isyan ettiren o görüntüler;

Kaynak: İHA