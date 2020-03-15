Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
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Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi.

15.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:12
Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi.

Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen acil durum toplantısının ardından, vaka sayısının 48'e ulaştığı ülkede alınan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sırbistan'ın bugünden itibaren zaferle çıkması gereken bir savaşa girdiğini ifade eden Vucic, "Bu, yaşlılarımız için de verdiğimiz bir mücadele. Onlar bize bugün yaşadığımız ülkeyi verdi." dedi.

Vucic, yarından itibaren ülkede virüs tedavisi gören kişilerin asker gözetiminde korunacağını, toplu taşıma hizmetine ilişkin tedbirlerin 2 gün içinde açıklanacağını bildirdi.

Kendilerini izole etmeyen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası

Sırbistan'ın Çin'den 5 milyon maske satın aldığını aktaran Vucic, yarın itibarıyla eğitime ara verildiğini ve okulların uzaktan eğitim verecek şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalabileceğini kaydetti.

Vucic, doktorların tavsiyesi üzerine kendilerini izole etmeyen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini belirterek, vaka bulunan ülkelerden gelenlerin 28 gün karantinada kalması gerektiğini vurguladı.

Ülkedeki "yaşlı nüfusa evlerinden dışarı çıkmamaları" çağrısında bulunan Vucic, "Hayatı, hayatımızı kurtarmak için kapatıyoruz." dedi.

Başkentteki acil durum toplantısına Başbakan Ana Brnabic ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic de katıldı.

Vaka bulunmayan Karadağ'dan tedbir

Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke Karadağ'da da tedbirler alındı.

Karadağ Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanlığınca alınan tedbirlere göre, yabancı uyruklu vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek, otel, kafe ve restoran gibi hizmet veren işletmeler kapatılacak.

Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, mağazaların 50 kişi, pazar ile alışveriş merkezlerinin 100 kişi sınırlamasına gideceğini belirterek, "Ülke olarak virüsün yayılmasını geciktirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk vaka tespit edildiğinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak kolaylaşacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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