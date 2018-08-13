Sırbistan'da 35. Uluslararası Nisville Jazz Festivali Sona Erdi

Sırbistan'ın güneyindeki Nis şehrinde düzenlenen 35. Uluslararası Nisville Jazz Festivali sona erdi.

Festivalin kapanış gecesinde sahne alan dünyaca ünlü grup Gipsy Kings'i izlemek için binlerce kişi şehirde kurulan konser alanına akın etti.

Organizasyon yetkilileri, Nis'in, 3 Ağustos'ta başlayan festivalin son gününde Güneydoğu Avrupa ülkelerinden 50 binden fazla kişiyi ağırladığını belirtti.

Festival kapsamında 157 grubun sahne aldığını söyleyen yetkililer, bu yıl 200 bin kişinin ziyaret ettiği Jazz Festivali'ne rekor katılım olduğunu kaydetti.

Nis'teki açık hava tiyatrosunda ulusal tiyatroların yanı sıra küçük tiyatro gruplarının da performanslarını sergilediği Nisville Uluslararası Jazz Tiyatro Festivali de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.