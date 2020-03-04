Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı
Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı. Cilvegözü Sınır Kapısı yakınındaki seyyar ilk yardım hastanesine iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra Antakya istikametine doğru hareketlendiği görüldü.
Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yanındaki seyyar ilk yardım hastanesi civarına iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra, tekrar havalanıp Antakya merkezi istikametine doğru ilerlediği gözlendi.
DÜN DE SINIRDA HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ YAŞANMIŞTI
Öte yandan, Reyhanlı'da dün de askeri helikopter hareketliliği yaşanmıştı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin İdlib'e geçmesinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında yaşanan helikopter hareketliliği dikkat çekmişti.
Kaynak: İHA