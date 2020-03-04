Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı
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Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı. Cilvegözü Sınır Kapısı yakınındaki seyyar ilk yardım hastanesine iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra Antakya istikametine doğru hareketlendiği görüldü.

04.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:11
Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı

Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu 'ın Suriye sınırındaki ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Sınır Kapısı yanındaki seyyar ilk yardım hastanesi civarına iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra, tekrar havalanıp Antakya merkezi istikametine doğru ilerlediği gözlendi.

DÜN DE SINIRDA HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ YAŞANMIŞTI

Öte yandan, Reyhanlı'da dün de askeri helikopter hareketliliği yaşanmıştı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin İdlib'e geçmesinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında yaşanan helikopter hareketliliği dikkat çekmişti.

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: Hatay'ın Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı
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