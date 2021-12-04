Sınıf öğretmeninin otizmli öğrencisinin karnesine yazdığı not okuyanları ağlattı - Haberler
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Sınıf öğretmeninin otizmli öğrencisinin karnesine yazdığı not okuyanları ağlattı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam
Sınıf öğretmeninin otizmli öğrencisinin karnesine yazdığı not okuyanları ağlattı

Mehmet Satar isimli sınıf öğretmeninin, otizmli öğrencisinin karnesine bıraktığı not, okuyanları ağlattı. Satar, karnede öğrencisi hakkında, "Bembeyaz karlar yağdığında açan bir Nergiz'e benziyorsun! Kış rüzgarları sallandırıyor bu narinliğini, sana dur, yavaş, koşma, sallanma dediğime bakma sen. Sana yetişemediğimden kendimedir sitemim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada duygulandıran paylaşımlar yapılmaya devam ediyor. Son olarak Instagram'da gündem olan bir gönderi ise çok sayıda yorum aldı. Söz konusu gönderide, bir öğretmenin otizmli öğrencisi için karneye yazdığı not yer alıyor.

"SANA YETİŞEMEDİĞİMDEN KENDİMEDİR SİTEMİM"

Mehmet Satar isimli öğretmen, ara tatile girilirken öğrencisinin karnesine yazdığı satırlarla kendisine hayran bıraktırdı. Karnede, öğretmenlere ayrılan alanda şu ifadelere yer verildi:

"Bembeyaz karlar yağdığında açan bir Nergiz'e benziyorsun! Kış rüzgarları sallandırıyor bu narinliğini, sana dur, yavaş, koşma, sallanma dediğime bakma sen! Sana yetişemediğimden kendimedir sitemim."

Sınıf öğretmeninin otizmli öğrencisinin karnesine yazdığı not okuyanları ağlattı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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