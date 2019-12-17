Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi
Adıyaman Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğinde hayata geçirilen 'Gezen Sinema Tırı' projesi sayesinde sevdikleri filmleri Adıyamanlı çocukların ayağına getirdi.
Adıyaman Belediyesi,Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle sinema erişimi kısıtlı olan binlerce çocuğu, "Çocuklar için gezen sinema" projesi aracılığıyla sinemayla tanıştırdı. Proje hakkında bilgi veren yetkililer,Adıyamanlı çocukların ayağına sinemayı götürerek sanatla iç içe olmalarından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
SİNEMA SALONU OLMAYAN İLLERDE OLACAK
Yetkililer, "Türkiye genelinde 6-17 yaş arasında 500 bin çocuğa ulaşması hedeflenen 'Çocuklar için gezen sinema' kapsamında beş farklı film beyazperdeye yansıyacak. 81 koltuk kapasiteli, teknik ekipman ve iklimlendirme imkanına sahip Tır ile sinema salonu olmayan illerde ve ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılacak" diye konuştu.