Sinemanın Sultanı Türkan Şoray, Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti
Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, bir dergi için objektif karşısına geçti. Şoray, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.
Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vuran ve Sultan lakabını alan Türkan Şoray, yıllar eskitemiyor. 73 yaşındaki Şoray, Azerbaycan'da yayınlanan Nergis dergisi için poz verdi.
GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ
Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Türkan Şoray, güzelliği ile adeta büyüledi. Efsane oyuncu, verdiği kilolarla da dikkat çekti.
SULTAN LAKABINI KİMSEYE KAPTIRMADI
Son görüntüsüyle Türk Sinemasının Sultanı lakabını kimseye kaptırmayan Şoray, hayranlarından övgü üstüne övgü aldı.
YORUMLAR (38)
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Ya hoş kadın hala güzel ama yaşlandı artık bayaa belliCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sultanım aşkım o benim var mı bir tane dahaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aşkım o benim sultannnnn o gönüllerin sultanı var mı bir tane dahaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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öbür tarafa bomboş gidecek haberi bile yok.Cevap Yaz 10 22 Yayından KaldırŞAKİR AGA: Dürbünlü seni çok şımarttılar farkındamısın? Nereden biliyorsun bomboş gideceğini, Belki dini vecibelerini yapıyordur. Çok boş konuşuyorsun. . . . .Tüm 38 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır