Sinemanın Sultanı Türkan Şoray, Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti

Sinemanın Sultanı Türkan Şoray, Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti

Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, bir dergi için objektif karşısına geçti. Şoray, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vuran ve Sultan lakabını alan Türkan Şoray, yıllar eskitemiyor. 73 yaşındaki Şoray, Azerbaycan'da yayınlanan Nergis dergisi için poz verdi.

GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Türkan Şoray, güzelliği ile adeta büyüledi. Efsane oyuncu, verdiği kilolarla da dikkat çekti.

SULTAN LAKABINI KİMSEYE KAPTIRMADI

Son görüntüsüyle Türk Sinemasının Sultanı lakabını kimseye kaptırmayan Şoray, hayranlarından övgü üstüne övgü aldı.

Sinemanın Sultanı Türkan Şoray, Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti
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