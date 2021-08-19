Sinema - "Zihin Gezgini"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinema - "Zihin Gezgini"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

"Zihin Gezgini" Hugh Jackman'ın başrolünde yer aldığı "Zihin Gezgini", insanın zihnine bağlanarak geçmişi tekrar yaşatabilen bir sistemle bir anda ortadan kaybolan sevdiği kadını bulmaya çalışan bir dedektifin hikayesini anlatıyor.

"Zihin Gezgini"

Hugh Jackman'ın başrolünde yer aldığı "Zihin Gezgini", insanın zihnine bağlanarak geçmişi tekrar yaşatabilen bir sistemle bir anda ortadan kaybolan sevdiği kadını bulmaya çalışan bir dedektifin hikayesini anlatıyor.

Yönetmen koltuğuna Lisa Joy'un oturduğu, gerilim, bilim-kurgu türündeki filmde Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis ve Angela Sarafyan rol alıyor.

Sinema - 'Zihin Gezgini'
Sinema - 'Zihin Gezgini'
Sinema - 'Zihin Gezgini'
Sinema - 'Zihin Gezgini'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Hamid Karzai Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Cimilli İbo Haluk Levent Davut Güloğlu
Spor Muslera Gervinho Ozan Tufan Burak Elmas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinema - "Zihin Gezgini" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:12:03. #1.14#

title