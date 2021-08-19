Sinema - "Zihin Gezgini"

"Zihin Gezgini" Hugh Jackman'ın başrolünde yer aldığı "Zihin Gezgini", insanın zihnine bağlanarak geçmişi tekrar yaşatabilen bir sistemle bir anda ortadan kaybolan sevdiği kadını bulmaya çalışan bir dedektifin hikayesini anlatıyor.