Sincapları öldürülüp, ağaca astılar

Sincapları öldürülüp, ağaca astılar

Bursa'nın İznik ilçesinde, öldürüldükten sonra bacaklarından ceviz ağacına iple asılmıs 2 sincap, bulundu. Polis, sincapları öldürüp ağaca asanları arıyor.

31.08.2019 14:05
Sincapları öldürülüp, ağaca astılar

Bursa'nın İznik ilçesi Abdulvahap Mahallesi'ndeki evlerinden sabah saatlerinde tarlalarına çalışmaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki bahçede, ceviz ağacına asılı 2 ölü sincap gördü. Hemen polis ile belediyeyi arayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekipler, bacaklarından iple ağaca asılan ölü sincapları, ağaçtan indirdi. Polis, sincapları öldürüp, ağaca asan kişi ya da kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Sincapları öldürülüp, ağaca astılar
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (27)

  • NEŞLA:
    allah belanızı versin ulan ne istediniz hayvanlardan siz nasıl manyaksınız yakalandıktan sonra suçluların bence acil tedaviye ihtiyaçları var normal insan bunu yapmaz
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  • GAME OFF VE END:
    Sincapları neden bilemiyorum seviyorum şirin canlılar tatlı hayvanlar. . Neden niçin yaptın bilemiyorum ama iyi yapmamışsın hiç iyi insan değilsiniz. . Rakı içmeden sarhoş olunmaz bu gece uzun sabah olsada ışık bulunmaz. .
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  • BYMACHO:
    Büyük bi ihtimalle Ceviz yedikleri için öldürülüp başka sincaplar dadanmasın diye asılmış. Yıllardır kuş beslerim, güvercinlerime Atmaca, Şahin, Doğan gibi kuşlar dalar, Kediler kaparlar, üstelik en iyisini, en para edenini götürürler, açık alanda yerim, istesem her daldığında bir tanesini indiririm, ancaaak, Allahın yarattığı ve doğanın düzenine saygımdan elim gitmiyor, bunu yapanlar her kimse katilden farksızlar, bilen varsa söylemiyorsada oda onlarla aynıdır, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.
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  • KUZEYİN UŞAĞII:
    PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV) BİR HADİSİNDE. . KİM Kİ. BİR KUŞU BOŞ YERE ÖLDÜRÜRSE. . O KUŞ AVAZINI ARŞ, IN ETRAFINI SARARCASINA YÜKSELTİP. KIYAMET GÜNÜNDE MAHŞERE GELEREK ŞÖYLE DER. . EY RABBİM BENİ ÖLDÜRENE SOR. . NİÇİN BOŞ YERE BENİ ÖLDÜRDÜ. . . . MERHAMET ETMEYENE MERHAMET EDİNMEZ. . . HAYVAN KATİLLERİNİN DERİSİNİ YÜZÜP LEŞLERE YEDİRECEKSİN. . . İBRETİ ALEM İÇİN. . .
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  • HAYVANLARI SEVEN Y:
    Bunu sadece vicdanı olmayan ve bu dünyayı kendilerinden başka canlıyla paylaşamayan ve ALLAHTAN korkmayanlar yapar. .
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  • HAYVANLARI SEVEN Y:
    123. Doğru. bir insanın hayvanları sevmesi için önce aile yetişimi sonra bir çocuğun çocukken bile hayvanlara karşı olan sevgisi. . bizim evde ben ve kardeşlerim her zaman kedi ve köpeklerle büyüdük . . bizim kedimiz her zaman köpeğimle uyuyor. . hayvanlar her zaman iyi ve merhametlidir. Yemeklerini bile beraber paylaşıyorlar. .
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  • 123:
    zaten hayvanları sevmeyen insanları da sevmez. . hayvan sevgisi olması için beslemesi lazım. v o zaman insanları da sever
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