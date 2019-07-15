Sinan Akçıl, "Karşımıza gerizekalılar çıkmasa evleneceğiz" diyen Hadise'ye rest çekti
Sinan Akçıl, konserinde "Karşımıza geri zekalılar çıkmazsa evleneceğiz de" diyen eski sevgilisi Hadise'ye cevap vererek rest çekti.
Hadise, geçtiğimiz haftalarda Ereğli konseri sırasında 2009 - 2010 yılları arasında popçu Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı Sinan Akçıl'a gönderme yaptı. Konserinde yıllar önce Akçıl'ın kendisine yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını okuyan Hadise "Karşımıza geri zekalılar çıkmazsa evleneceğiz de!" dedi. Hadise'ye karşılık veren Akçıl ise "bu şarkıda aynı konuşmayı yapıyorsa şarkıyı söyletmeyiz" dedi.
"ŞARKIYI SÖYLETMEYELİM"
Kuruçeşme'de eşiyle baş başa yemek yiyen Sinan Akçıl, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akçıl, Hadise için şunları söyledi: "Bir hafta ilgilenmedim. Neler olmuş magazinde... Çok geçmiş bir konu. Bu kadar yıl sonra bana mıdır? Bence son yıllardaki birine göndermedir. Bu şarkıda hep aynı konuşmayı yapıyorsa. Bu şarkıyı söyletmeyelim o halde. Ben hayatımda ilk kez bir illüzyon gibi aşk duygusunu yaşayarak evlendim. O mavi'yse ben de aşk'ım"
Sinan Akçıl bu sözlerle eşi Burcu Kıratlı'ya ve son olarak rol aldığı "Aşk ve Mavi" dizisine gönderme yaptı.
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Bu İki Budala, DAM ÜSTÜNDE ÇUL SERER, Türküsünün NAKARATI. .Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Helal sana sinan, şu çirkin ördeğin ağzının payını verCevap Yaz 30 16 Yayından Kaldır
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Sinan su an 15 temmuzla mesgul , ekmek orda biliyo bu tip olaylari anca o sekilde kamufle edebilir. yigip icip gezecek arada 15 temmuz paylasimi yapacak, formul guzel tutar yani ! Adam amsterdamda evlendi be ickiler partiler, kimse edebiyat yapamsin !!!Cevap Yaz 28 7 Yayından Kaldır