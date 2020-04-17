Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım
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Sinan Akçıl, Ebru Şallı, Instagram, Magazin

Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım

Şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından 8 yaşındaki çocuğunu lenfomadan kaybeden eski sevgilisi Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi.

17.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:51
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım

Eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Şallı ile iki yıl aşk yaşayan eski sevgili Sinan Akçıl ise Instagram hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

"ÖĞRENİNCE YERİMDEN SARSILDIM"

Ebru Şallı ile mahkemelik olan Sinan Akçıl, evlat acısıyla yıkılan eski sevgilisine vefasını gösterdi. Şallı'nın oğlunun vefat ettiğini öğrenen Akçıl, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım... Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun. Başka da bir şey diyemiyorum" dedi.

Sinan Akçıl, çocuğu vefat eden eski sevgilisi Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi

2 YIL AŞK YAŞAMIŞLARDI

Sinan Akçıl ve Ebru Şallı, 2015 yılında aşk yaşamaya başlamış 2017 yılında da yollarını ayırmıştı. Birlikte olduğu dönemde Ebru Şallı'ya kredi çektiren Akçıl, borçlarını ödemeyince eski sevgilisiyle mahkemelik olmuştu.

8 YAŞINDAKİ OĞLU VEFAT ETTİ

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören minik Pars, bugün öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığında defnedildi.

Sinan Akçıl, çocuğu vefat eden eski sevgilisi Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi

OĞLUNUN HASTALIĞINI ANLATMIŞTI

İki tane oğlu olan ünlü manken, Haziran ayında bir televizyon programına konuk olan oğlunun hastalığı için şunları söylemişti: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."

Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım

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