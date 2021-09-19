Şimşekler İstanbul'da geceyi aydınlattı! Ortaya kartpostallık fotoğraflar çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilçede ağaçlar devrilirken, bazı evlerin de çatıları uçtu.

ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Anadolu Yakası'nda yağış Boğaz çevresi ve kuzey kesimlerde etkili oldu. Gök gürültülü sağanak sırasında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

BİR CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Anadoluhisarı Mahallesi Körfez Caddesi'nde fırtınadan dolayı bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle cadde çift taraflı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor. Beykoz'da etkili olan gök gürültülü sağanak ise devam ediyor.

3 KATLI APARTMANIN ÇATISI UÇTU

Avrupa Yakası'nda sağanak Mecidiyeköy ve civarında etkili oldu. Sarıyer Poligon Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle 3 katlı apartmanın çatısı uçarak, otomobilin üstüne düştü. Olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi.