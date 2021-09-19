Şimşekler İstanbul'da geceyi aydınlattı! Ortaya kartpostallık fotoğraflar çıktı - Haberler
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Şimşekler İstanbul'da geceyi aydınlattı! Ortaya kartpostallık fotoğraflar çıktı

AA / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam
Şimşekler İstanbul'da geceyi aydınlattı! Ortaya kartpostallık fotoğraflar çıktı

İstanbul'da gün boyu beklenen yağışlar etkili oldu. Yağışlar sırasında çakan şimşeklerin geceyi aydınlatması da kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilçede ağaçlar devrilirken, bazı evlerin de çatıları uçtu.

Anadolu Yakası'nda yağış Boğaz çevresi ve kuzey kesimlerde etkili oldu. Gök gürültülü sağanak sırasında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Şimşekler İstanbul'da geceyi aydınlattı! Ortaya kartpostallık fotoğraflar çıktı

Anadoluhisarı Mahallesi Körfez Caddesi'nde fırtınadan dolayı bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle cadde çift taraflı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor. Beykoz'da etkili olan gök gürültülü sağanak ise devam ediyor.

Şimşekler İstanbul'da geceyi aydınlattı! Ortaya kartpostallık fotoğraflar çıktı

Avrupa Yakası'nda sağanak Mecidiyeköy ve civarında etkili oldu. Sarıyer Poligon Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle 3 katlı apartmanın çatısı uçarak, otomobilin üstüne düştü. Olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi.

Şimşekler İstanbul'da geceyi aydınlattı! Ortaya kartpostallık fotoğraflar çıktı

AA / Barış Yahya Çinçin - Son Dakika Haberleri
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