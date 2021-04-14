Simge - Sevmek Yüzünden şarkı sözleri! Sevmek Yüzünden şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Simge - Sevmek Yüzünden şarkı sözleri! Sevmek Yüzünden şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Simge - Sevmek Yüzünden şarkı sözleri! Sevmek Yüzünden şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Simge'nin yeni şarkısı Sevmek Yüzünden geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 600 bin izlenme ve 10 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Simge - Sevmek Yüzünden şarkı sözleri nedir? Simge - Sevmek Yüzünden şarkısının sözleri nelerdir?

Simge - Sevmek Yüzünden şarkı sözleri merak edildi. Peki yeni çıkan Simge - Sevmek Yüzünden şarkısının sözleri nedir?

SİMGE - SEVMEK YÜZÜNDEN ŞARKI SÖZLERİ

Kalk haydi gidiyoruz artık bu şehirlerden

Geride bırakıp ne varsa

Elimizde avcumuzda firardayız

-

Hani kaç sene verirler ki, en çok kara sevdadan

Ya da vursalar yani yakışmaz mı

sevmek yüzünden?

-

Bitti mi şimdi umut yok mu?

Aşksız mı dünya ?

Derdine yansın döne dursun

Batıyor battı batsın

Yani yamansın hem yalansın

Bari bizi de kandırma

Ah Günahımsa günahımdır günahsız öyle sansın

-

Gönderin sürgüne bizi olmazdan sayın yok sayın

-

Hani kaç sene verirler ki ,en çok kara sevdadan

Ya da vursalar yani yakışmaz mı

sevmek yüzünden?

-

Bitti mi şimdi umut yok mu?

Aşksız mı dünya ?

Derdine yansın döne dursun

Batıyor battı batsın

Yani yamansın hem yalansın

Bari bizi de kandırma

Ah Günahımsa günahımdır günahsız öyle sansın

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Simge - Sevmek Yüzünden şarkısı Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 600 bin izlenme ve 14 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri Sezen Aksu'ya aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Sezen AKSU

Müzik: Simge SAĞIN, Ersay ÜNER, Ozan BAYRAŞA

Düzenleme: Genco ARI

Yönetmen: Seçkin SÜNGÜÇ

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
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