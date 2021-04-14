Simge - Sevmek Yüzünden şarkı sözleri! Sevmek Yüzünden şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Simge'nin yeni şarkısı Sevmek Yüzünden geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 600 bin izlenme ve 10 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Simge - Sevmek Yüzünden şarkı sözleri nedir? Simge - Sevmek Yüzünden şarkısının sözleri nelerdir?
Simge - Sevmek Yüzünden şarkı sözleri merak edildi. Peki yeni çıkan Simge - Sevmek Yüzünden şarkısının sözleri nedir?
SİMGE - SEVMEK YÜZÜNDEN ŞARKI SÖZLERİ
Kalk haydi gidiyoruz artık bu şehirlerden
Geride bırakıp ne varsa
Elimizde avcumuzda firardayız
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Hani kaç sene verirler ki, en çok kara sevdadan
Ya da vursalar yani yakışmaz mı
sevmek yüzünden?
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Bitti mi şimdi umut yok mu?
Aşksız mı dünya ?
Derdine yansın döne dursun
Batıyor battı batsın
Yani yamansın hem yalansın
Bari bizi de kandırma
Ah Günahımsa günahımdır günahsız öyle sansın
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Gönderin sürgüne bizi olmazdan sayın yok sayın
-
Hani kaç sene verirler ki ,en çok kara sevdadan
Ya da vursalar yani yakışmaz mı
sevmek yüzünden?
-
Bitti mi şimdi umut yok mu?
Aşksız mı dünya ?
Derdine yansın döne dursun
Batıyor battı batsın
Yani yamansın hem yalansın
Bari bizi de kandırma
Ah Günahımsa günahımdır günahsız öyle sansın
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Simge - Sevmek Yüzünden şarkısı Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 600 bin izlenme ve 14 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri Sezen Aksu'ya aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Sezen AKSU
Müzik: Simge SAĞIN, Ersay ÜNER, Ozan BAYRAŞA
Düzenleme: Genco ARI
Yönetmen: Seçkin SÜNGÜÇ